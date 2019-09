Vasto Marina non ha bisogno di stravolgimenti. Vasto Marina ha bisogno di un restyling "utile". La mia idea, di cui pubblico uno schizzo in stile James Stirling, consiste nel realizzare due coperture in metallo e vetro da porre ai fianchi della Rotonda.



Potrà sembrare stupido il voler conservare la "Rotonda" del lungomare ma, pur essendo un manufatto di non grande qualità, questo elemento è storicizzato e si presenta come un "segno" importante per la storia della nostra cultura balneare.



Realizzare le strutture che io propongo significa dotare la Marina di spazi coperti (che attualmente mancano) dove i "villeggianti" potrebbero trovare motivi di intrattenimento nei giorni di tempo meteorologicamente avverso, per non parlare delle manifestazioni all'aperto che si potrebbero tenere anche in caso di pioggia.



Nei giorni "normali", se proprio necessario, lo spazio rimarrebbe comunque utilizzabile come parcheggio.

Inutile spendere altre parole ... per adesso.

Francescopaolo D'Adamo