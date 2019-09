Lavoratori mandati a casa:

A distanza di qualche mese torna il presidio dei lavoratori della ex Golden Lady. Un momento difficile, dopo che la New Trade, una delle due aziende subentrate nei capannoni della Val Sinello, ha comunicato ai lavoratori la sospensione delle attività. Il problema è nei fondi che l'azienda deve ricevere dalla Regione Abruzzo. Fondi che sono pronti ma per cui è necessaria una fidejussione dell'azienda. Fidejussione che non c'è e quindi ora è tutto fermo. Per i lavoratori è tornato ad essere tutto nero. Ecco, quindi, che i sindacati hanno convocato un incontro, per chiarire la situazione e illustrare ciò che dovrà essere fatto.

Nel servizio le voci dei protagonisti del presidio dei lavoratori.