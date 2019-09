La Vastese non vince per la terza partita consecutiva, all'Aragona contro il Vis Ripa finisce 2-2, complice anche qualche decisione arbitrale discutibile, come il secondo rigore concesso agli ospiti. Per i biancorossi, oggi in tenuta nera, è stata una partita sofferta, con tre rigori e due espulsioni, tutti nella ripresa, nel corso della quale non hanno quasi mai dato l'impressione di superiorità. Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate, poi nella ripresa il gol del vantaggio all'8' su rigore di Aquino, sempre su rigore gli ospiti prima hanno pareggiato al 23' con Cellucci e poi sono passati in vantaggio al 33' con Rincione. A quattro minuti dal termine è arrivato il pareggio dei locali con Irmici. A fine gara contestazione da parte del pubblico nei confronti della squadra e dell'allenatore. In tribuna presente anche Roberto Inglese, attaccante del Lumezzane.

La cronaca. Debutto dal primo minuto del nuovo portiere Andrea Di Santo, Marconato va in panchina, in difesa sugli esterni La Guardia e Napolitano e in avanti il trio Aquino, Soria, Di Vito. Nel primo tempo il ritmo è basso, al 17' la conclusione di Di Vito finisce a lato, al 26' Soria la mette dentro, ma il gol viene annullato per fuorigioco, al 27' Aquino si coordina e lascia partire un tiro secco e preciso, ma Cecamore si oppone e manda in angolo. Al 35' il tiro di Soria viene deviato da D'Alessio, la sfera si alza a campanile, il portiere ospite smanaccia e allontana il pericolo. Al 37' primo tiro del Vis Ripa con Rincione su punizione, la palla sfiora l'incrocio e va a lato. Due minuti dopo Luongo serve Di Vito sulla destra che si accentra e ci prova, ma Cecamore manda in angolo.

Nella ripresa la Vastese ha subito l'occasione buona per passare in vantaggio e non la spreca, Luongo colpisce di testa, la palla sbatte sulla mano di Fusella, per l'arbitro Papa di Chieti non ci sono dubbi, è calcio di rigore, batte Aquino, Cecamore intuisce ma non ci arriva per poco, i padroni di casa sono in vantaggio. A questo punto la partita sembrerebbe essere in discesa, ma non è così, nonostante altri due tentativi, prima con Di Vito e poi con Avantaggiato e l'espulsione di Crisante al 20' per somma di ammonizioni, i biancorossi non centrano il raddoppio e subiscono il pareggio. Al 23' Andrea Di Santo commette un fallo in area sull'accorrente Zuccarini, il direttore di gara concede un altro rigore, batte Cellucci ed è 1-1. Al 30' anche i vastesi restano con un uomo in meno, Ciarlariello entra scoordinato su Cellucci e viene mandato negli spogliatoi, sulla punizione successiva la sfera colpisce il braccio di Aquino in barriera e Papa assegna il terzo rigore della gara, questa volta batte Rincione che firma il 2-1. La Vastese si butta in avanti per cercare almeno il pareggio e ci riesce al 41', la punizione di Di Vito colpisce la traversa, poi la palla sbatte sul portiere ospite e torna in mezzo all'area dove Irmici è lesto a insaccare di testa e a mettere dentro il 2-2. Subito dopo Della Penna dalla sinistra mette in mezzo per Aquino che non centra lo specchio della porta. Al 47' ospiti pericolosi con un tentativo di Rincione che finisce alto.



Tabellino

Vastese-Vis Ripa 2-2 (0-0)

Reti: 8' st Aquino (V) rig., 23' st Cellucci (VR) rig., 33' st Rincione (VR) rig., 41' st Irmici

Vastese: Di Santo A., La Guardia, Napolitano (26' st Della Penna), Luongo, Ciarlariello, Irmici, Di Santo M. (29' st De Curtis), Avantaggiato, Aquino, Soria (29' st Alberico), Di Vito. A disposizione Marconato, Triglione, Pantalone, Di Laudo. Allenatore Vecchiotti

Vis Ripa: Cecamore, Carlone (8' st Zuccarini), Crisante, Di Renzo, Storsillo, D'Alessio, Reale (22' st Di Zio), Fusella, Cellucci (42' st Palanza), Rincione, Paciocco. A disposizione Nardocchi, Iezzi, Matricardi, Musa. Allenatore Cicchitti.

Arbitro: Papa di Chieti, assistenti Mastronardi e D'Ovidio di Lanciano

Ammoniti: Di Santo A. (V), Irmici (V), Aquino (V), Fusella (VR), Cellucci (VR)

Espulsi: al 20' st Colasante (VR), al 30' st Ciarlariello (V)

I risultati. Castiglione Valfino-Amatori Passo Cordone 2-1, Flacco Porto Pescara-Sambuceto San Paolo 3-4, Folgore Sambuceto-Torrese 0-4, Lauretum-Val di Sangro 1-0, Moscufo-Caldari 5-2, Spal Lanciano-Acqua&Sapone 4-1, Tre Ville-Penne 1-1, Vastese-Vis Ripa 2-2, Virtus Ortona-Virtus Cupello rinviata per impraticabilità del campo al 30 dicembre 2012.

La classifica. Virtus Ortona* 36, Vastese e Acqua&Sapone 35, Sambuceto San Paolo e Amatori Passo Cordone 32, Virtus Cupello* 30, Lauretum e Val di Sangro 29, Moscufo e Vis Ripa 27, Castiglione Valfino e Torrese 26, Folgore Sambuceto 21, Penne e Tre Ville 18, Flacco Porto Pescara 13, Spal Lanciano 9, Caldari 0. (* una partita in meno)

Prossimo turno, domenica 6 gennaio 2013. Acqua&Sapone-Lauretum, Amatori Passo Cordone-Spal Lanciano, Caldari-Tre Ville, Penne-Castiglione Valfino, Sambuceto San Paolo-Vastese, Torrese-Moscufo, Val di Sangro-Virtus Ortona, Virtus Cupello-Flacco Porto Pescara, Vis Ripa-Folgore Sambuceto.