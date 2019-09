La BCC Vasto Basket si conferma come una delle quadre più quotate del girone G della divisione nazionale C. I biancorossi hanno espugnato anche il difficile campo di Airola, conquistando 2 punti che li proiettano a quota 16. Contando che per la salvezza diretta potrebbero bastare anche 20 punti, quello che a inizio stagione era l'obiettivo è ormai praticamente alla portata.Arbitri: Ringoli Giuseppe Pio e Verolino Giuseppe.

La cronaca di Francesco Tomassoni: Le premesse della gara di cartello c'erano tutte ed in parte sono state pure rispettate con i padroni di casa chiamati a vincere per riscattare la sconfitta nell'ultima gara giocata fra le mura amiche, mentre gli ospiti dovevano dimostrare di saper far risultato anche in trasferta, dopo le tre sconfitte in terra pugliese. Il primo canestro lo mette Errico, risponde Biagio con 3 su 3 dalla linea della carità su fallo subito, Falzarano segna da sotto e replica con la tripla, dalla media distanza va a referto con i primi due punti Di Marzo per il 9-3 che rimarrà l'unico vantaggio Airola.

Gli ospiti reagiscono prontamente, alzano la freccia per il sorpasso per poi mostrare sempre le spalle a Smorra e compagni che escono di scena quando ancora mancano cinque lunghi minuti alla fine, ma lo svantaggio supera per la prima volta la doppia cifra (62-73) spianando la strada alla squadra viaggiante che chiude con un parziale di 0-10 per il 62-81 finale. Detto dell'inizio, dopo la palla a due, il primo mini riposo vede Ierbs e compagni avanti di 5(19-24), il vantaggio resta immutato anche con le squadre al rientro negli spogliatoi per la pausa lunga (38-43), il terzo parziale se lo aggiudicano i padroni di casa recuperando un solo punticino (55-59) per uscire definitivamente di scena al quinto minuto segnando soltanto 7 punti mentre la BCC arriverà a superare i venti (7-22).



Nelle fasi interlocutorie gli uomini di coach Di Salvatore sono stati sempre avanti senza mai riuscire a piazzare il break decisivo ed accumulando vantaggi arrivati in più di un'occasione vicino alla doppia cifra, ma sempre ricuciti dagli Irpini che comunque sono rimasti sempre ad inseguire fino allo sbandamento finale con un passivo che forse penalizza un po' troppo una formazione nel gruppo delle seconde in classifica alle spalle del Molfetta. Fra queste ultime c'era pure la BCC Vasto che, almeno per ventiquattro ore, si porta in vetta alla classifica aspettando i risultati delle altre gare fra le quali spicca l'altro scontro fra due delle seconde classificate (S. Michele Maddaloni vs M.T. Benevento), mentre il CUS Taranto va a Monopoli e la Pall. Molfetta a Mola di Bari. Nel quintetto di partenza della BCC Vasto ha fatto la sua prima apparizione il neo acquisto Matteo Marinelli chiudendo con cifre di tutto rispetto: 7/8 (88%) da due, 4/4 ai liberi(100%), 4 rimbalzi in difesa e 2 in attacco, 3 assist per una valutazione globale pari a 26 (MVP di giornata).



Ad accompagnarlo ci hanno pensato Marinaro con i suoi 18 punti, Dipierro 11 e Sergio 10; sopra le righe anche la prestazione di capitan Ierbs con 3 su 4 dalla linea dei 6 metri e 75, una realizzazione da sotto ed un canestro unico nel suo genere giocato di sponda con carambola sulle mani di un avversario che indirizza la palla in rete per due punti ampiamente meritati anche se gli vanno attribuiti in qualità di capitano a seguito di un auto canestro. Pallacanestro Città di Airola 62

BCC Vasto Basket 81

AIROLA: Smorra 14(24'), ERRICO 12(32'), MOCCIA 12(33'), DEL VECCHIO 8(19'), FALZARANO 7(24'), DI MARZO 7(35'), LUONGO 2(22'), Lombardi 0(1'), Rianna 0(2'), Parrillo 0(8'). All. Patrizio.

VASTO: MARINARO 18(39'), MARINELLI 18(32'), Ierbs 13(26'), DIPIERRO 11(40'), SERGIO 10(34'), Cimini 3(9'), DI TIZIO 8(18'), Maggio 0(1'), Di Paolo 0(1'), Bucci ne. All. Di Salvatore.