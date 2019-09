Il racconto della partita comincia con un grosso in bocca al lupo agli ufficiali di campo e al nostro Marco Mancini coinvolti in un tamponamento a catena sull’autostrada in località San Lorenzo a due passi dalla meta. Per fortuna tutti guaribili in dieci giorni.

L’ottima organizzazione del presidente Alberto Antenucci fa si che la partita si svolgesse senza grossi ritardi, grazie all’aiuto dei dirigenti e dei ragazzi del settore giovanile.



Il clima natalizio non incide sugli uomini di Linda Ialacci che chiudono senza particolari problemi il primo quarto sul 28-13. La giovanissima formazione di Pescara cerca di rispondere ma, nonostante una buona organizzazione di gioco, il divario tra i due roster è evidente. Il primo tempo si conclude sul 43-31.



La partita scorre senza grossi sussulti, qualche calo di intensità della formazione di San Salvo porta i ragazzi di Pescara ad accorciare le distanze ma con diversi mini break di 7-8 punti gli Amici del Basket si riportano a distanza di sicurezza. La partita termina sul punteggio di 98-58.



Si conclude così un 2012 a dir poco positivo per il team di San Salvo, battuto sul campo in sole 3 occasioni. Ora le meritate vacanze, con la “Festa di Natale” organizzata da tutta la dirigenza per questo pomeriggio dalle 15:30 in poi presso la palestra di Via Verdi a San Salvo. Pronti per continuare positivamente il cammino anche nel 2013, che li vedrà impegnati nella prima partita in trasferta sul difficilissimo campo dell’Aquila il 6 Gennaio.



A tutti i lettori vanno i più sentiti auguri dal presidente Alberto Antenucci e da tutto il team degli Amici del Basket San Salvo.





Amici del Basket San Salvo

Celenza 20, Toth 16, Desiati 15,Tana 9, Brioli 11, Nanni 15, Ippolito 10, D’ Adamo 2, Sacchetta, Sabatino, Greco, all. Ialacci



Antoniana 1966 pallacanestro Pescara

Andreoni 19, Amicone, Sambuco,Di Santo 2, D'Avierro 20, Marino, Diodati 4, Di Giorgio, Luca 5, Modesto 2, D'Orazio 6, all Bruno Pace



Parziali 28 13 15 19 20 14 35 12

arbitri Grappasonno f e Di Marco r di Chieti

Uscito per 5 falli Tana



Finale 98 58