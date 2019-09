E' il gran giorno di Beppe Grillo a Vasto. Quando venne nel 2011, per sostenere la campagna elettorale per le comunali in cui il Movimento 5 Stelle si presentava per la prima volta in una competizione, la piazza fu gremita da migliaia di persone. Oggi, alle 12.30, il comico-politico genovese sarà nuovamente in città in occasione del "Firma Day", in cui tanti attivisti stanno raccogliendo le firme per la presentazione delle liste alle elezioni politiche del prossimo febbraio.

Quello che sul suo blog è stato ribattezzato il "Massacro tour", partirà alle 10 da Foggia, per arrivare alle 21 a Spoleto. A Vasto la sosta di Grillo è prevista tre le 12.30 e le 13. Nonostante l'orario sarà sicuramente tanta la gente che accorrerà per ascoltare le parole del leader del Movimento. E per chi non potesse esserci l'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul suo blog.

Anche ieri, nonostante, la pioggia ed il freddo, gli attivisti sono stati presenti in piazza con banchetto e gazebo per raccogliere le firme. Dopo le parlamentarie svolte nelle settimane scorse, sono 4 i vastesi e 2 i sansalvesi in lizza per la conquista di un seggio in Parlamento.