Si chiude con una sconfitta sul parquet del Francavilla il 2012 della Tcm Group Bts San Salvo. La squadra di Giuseppe Del Fra si è dovuta arrendere ai padroni di casa al tie break dopo una gara condotta per ampi tratti. Infatti capitan Turtora e compagni erano riusciti ad aggiudicarsi i primi due parziali. Nel secondo parziale, addirittura, gli avversari sono stati lasciati a 13 punti.

Poi è mancato il giusto cinismo nella terza frazione, in cui la vittoria è sfuggita per pochi punti. A questo punto il Francavilla ha ripreso coraggio, andando a conquistare il successo nel match e i due punti in classifica. I sansalvesi devono accontentarsi di un punticino che comunque serve a difendere il quarto posto in classifica, utile per l'accesso alla fase dei playoff.

Ora per la Bts San Salvo ci sarà un periodo di stop, prima di riprendere gli allenamenti in vista del rush finale.