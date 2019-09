Non riescono ad esprimersi con continuità le ragazze della BCC San Gabriele, che in questa stagione stanno evidenziando qualche difficoltà nel fare punti fuori casa. Nella sfida a Sambuceto, partita molto importante per consolidare la posizione in classifica, le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio hanno perso 3-1 contro una delle avversarie dirette per l'accesso ai playoff.

Mariani e compagne erano anche riuscite a vincere il primo set, lasciando presagire ad un match vittorioso. E invece le vastesi non sono riuscite a dare continuità al loro gioco, con una prestazione poco brillante. E quindi alla fine le padrone di casa si aggiudicano i 3 set successivi, conquistanto l'intera posta in palio.

Una sconfitta che complica i piani della BCC San Gabriele di restare tra le prime quattro del girone per tentare l'accesso ai playoff. Ora il campionato si fermerà per le vacanze natalizie e si tornerà in campo il 13 gennaio. Alla palestra del centro sportivo San Gabriele arriveranno le capoclassifica dell'Antoniana.