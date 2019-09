Lina Marchesani e Maria Amato. Il Pd di Vasto ha scelto due donne per le primarie con cui saranno gli elettori a scegliere i candidati abruzzesi al Parlamento. I due nomi sono emersi durante la riunione del direttivo del partito che si è svolta in settimana nella sede di piazza del Popolo.

Angelo Pollutri, sindaco di Cupello, ha già avviato la raccolta di firme e oggi inizierà la campagna pre-elettorale con una conferenza stampa alle ore 16. Saranno, dunque, tre i candidati del Vastese che contenderanno agli altri aspiranti parlamentari le quattro candidature assegnate alla provincia di Chieti, quattro per ogni provincia: così hanno deciso i vertici regionali del Partito democratico.

Ai nastri di partenza delle pre-elezioni non ci sarà Domenico Molino, il rottamatore che aveva sperato in un posto al sole. Ma l'accordo tra i sostenitori di Renzi era chiaro: far convergere i voti su due candidati: Valentino Di Campli e Patrizia De Gregorio.

“Ho scelto di candidarmi alle imminenti Primarie del Partito Democratico, per la scelta dei candidati da proporre agli elettori per le Elezioni Politiche in programma a fine febbraio, con spirito di servizio e grande senso di responsabilità nella consapevolezza che Vasto ed il suo territorio hanno bisogno di riavere, dopo tanti anni, suoi rappresentanti all’interno del Parlamento nazionale”, dichiara la Marchesani. “Dopo tanti anni trascorsi all’interno del mondo del lavoro, nel quale ho avuto ruoli di responsabilità nel campo sindacale, e dopo circa 7 anni di esperienza amministrativa maturata all’interno dell’amministrazione comunale di Vasto guidata da Luciano Lapenna, credo di aver acquisito quell’esperienza e quegli elementi che sono necessari per rappresentare degnamente una città ed un territorio che sono stati dimenticati da chi ci governa ormai da anni. Ringrazio il Partito democratico al quale ho aderito dal momento della sua costituzione, per questa opportunità che offre alla mia persona ed alla mia città. Ai cittadini vastesi chiedo di sostenere questa mia candidatura che muove solo dal desiderio di servirli con umiltà ma con forte determinazione”.

Rimarrà fermo ai box anche Agostino Monteferrante, segretario del Pd di San Salvo che nella sua città aveva portato Renzi alla vittoria nel primo turno delle primarie del 25 novembre.

Questi i candidati alle primarie della provincia di Chieti: Legnini, D'Alessandro, Marchesani, Amato, Di Campli, Di Gregorio, Pollutri, Di Crescenzo, Di Girolamo e Bruno.