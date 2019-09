"Sarà sottoposta al vaglio dei cittadini sabato 29 dicembre attraverso le Primarie la lista dei canidati per le prossime elezioni politiche. La Provincia di Chieti e Vasto in particolare è rappresentata da Anna Suriani candidata per il Senato". Lo annuncia il segretario del circolo di Vasto di Sinistra ecologia e libertà.

"Il circolo di Vasto esprime grande soddisfazione per la presenza di Anna Suriani nella lista per le primarie poiché - l’esperienza maturata in questi circa sette anni di governo del sentrosinistra di Vasto quale assessore all’Urbanistica, prima e, successivamente, all’Ambiente e alla Cultura, e l’elevata competenza professionale acquisita all’interno della Asl Chieti-Lanciano-Vasto (attualmente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’intera Asl) - le hanno consentito di approfondire la conoscenza del territorio e della realtà Regionale che possono essere proficuamente messe a disposizione dei cittadini del Vastese, della Provincia e della Regione. Sel di Vasto - conclude Cianci - invita gli elettori del centrosinistra, che hanno partecipato alle Primarie dello scorso novembre, a tornare ad esprimere la loro volontà il prossimo 29 dicembre, contribuendo così concretamente a far ottenere alla dottoressa Suriani il primo posto nella lista per il Senato".