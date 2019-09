Giovedì 20 dicembre al Centro Sportivo S.Gabriele si è svolta la premiazione dei ragazzi al corso di judo. Fratel Dionigi Taffarello, il prof. Enzo Menna e l'insegnante tecnico Aniello Vastola con parole di elogio hanno consegnato cinture colorate, diplomi e gadget.



"Alla base di questa disciplina sportiva - dice l'insegnante tecnico - ci sono regole come il saluto, il rispetto dell'avversario, il saper vincere ma anche il saper perdere e la cura del bene comune. Tutti valori che hanno una fondamentale importanza nella crescita dei ragazzi, a prescindere dal fatto che un giorno possano diventare campioni di judo, piuttosto che di calcio, basket o pallavolo".



I ragazzi si sono impegnati in un circuito "agonistico" basato su cadute, slalom, saltelli e scambi di tecniche, dimostrando doti eccellenti. tutto questo alla presenza di genitori "tifosi" (e che tifosi!)...che sono stati parte attiva in questa manifestazione perchè hanno assistito sostenendo i propri figli.



In questo contesto simpatico, il maestro fiero dei suoi allievi e dei genitori, chiude la manifestazione con "amicizia e mutua prosperità".