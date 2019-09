Si allunga la scia di fuoco nel Vastese. Ora la catena degli incendi dolosi non colpisce solo Vasto e San Salvo, ma anche l'entroterra. Stamani l'allarme è scattato alle 4.55 a Carpineto Sinello, in via Rotabile Provinciale.

Le fiamme stavano bruciando il furgone Renault Kangoo di Alfonso Bologna, 57enne del posto. E' stato sindaco negli anni Novanta. I vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto sono immediatamente usciti dalla caserma, raggiungendo il paese in una trentina di minuti. Spento il rogo, il mezzo di trasporto era distrutto. Indagano i carabinieri della Stazione di Gissi.

Accertata la natura dolosa del rogo: "La squadra ha trovato 4 taniche di olio", fa sapere la centrale operativa della caserma di via Madonna dell'Asilo.

Ieri a Vasto, in via Genova Rulli, era stata incendiata la Kia di del parroco di San Pietro, don Stellerino d'Anniballe. I carabinieri hanno verificato che l'auto, parcheggiata lì da mesi, era priva di assicurazione.

“Vasto ed il suo territorio hanno bisogno di essere rappresentati nel Parlamento nazionale. Ho scelto di candidarmi alle imminenti Primarie del Partito democratico, per la scelta dei candidati da proporre agli elettori per le elezioni politiche in programma a fine febbraio, con spirito di servizio e grande senso di responsabilità nella consapevolezza che Vasto ed il suo territorio hanno bisogno di riavere, dopo tanti anni, suoi rappresentanti all’interno del Parlamento”. Così la Marchesani ufficializza la sua discesa in campo.

“Dopo tanti anni trascorsi all’interno del mondo del lavoro, nel quale ho avuto ruoli di responsabilità nel campo sindacale, e dopo circa 7 anni di esperienza amministrativa maturata all’interno dell’amministrazione comunale di Vasto guidata da Luciano Lapenna, credo di aver acquisito quell’esperienza e quegli elementi che sono necessari per rappresentare degnamente una città ed un territorio che sono stati dimenticati da chi ci governa ormai da anni. Ringrazio il Partito democratico, al quale ho aderito dal momento della sua costituzione, per questa opportunità che offre alla mia persona ed alla mia città. Ai cittadini vastesi chiedo di sostenere questa mia candidatura che muove solo dal desiderio di servirli con umiltà ma con forte determinazione” .