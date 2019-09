Domenica 23 dicembre 2012 alle 11.00 presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos alla presenza del Sindaco Avv. Luciano Lapenna e dell’Assessore alla Cultura Dott.ssa Anna Suriani e del Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo Dott.ssa Lucia Arbace sarà presentata l’inaugurazione del nuovo allestimento della sala al piano nobile dedicata all’esposizione delle selle da parata della Famiglia d’Avalos. Negli ultimi mesi la Soprintendenza ha curato la sistemazione di un angolo del palazzo con l’intento di ricreare la suggestione di quelle che furono le imprese militari e i fasti dei Marchesi del Vasto che fecero della città e della storica dimora la sede di una prestigiosa e influente corte locale.



All’interno di una teca sono state montate quattro selle da parata finemente decorate con ricami su tessuti pregiati, mentre sullo sfondo campeggia la riproduzione su vetro di alcune scene tratte dagli arazzi conservati presso il Museo di Capodimonte dedicati alla Battaglia di Pavia (1525). L’episodio storico qui ricordato costituì uno dei momenti decisivi delle guerre per il dominio della penisola italiana che videro fronteggiarsi Francesco I di Valois re di Francia e l’ Imperatore Carlo I d’Asburgo e prevalere le truppe imperiali. In un particolare, icona del nuovo allestimento, compare anche il Marchese del Vasto che nello scontro ebbe un ruolo strategico di primo piano, riconoscibile dalle iscrizioni che compaiono sui finimenti del cavallo.



L’accostamento tra le immagini della battaglia e le selle da parata mira a produrre suggestioni, evocare atmosfere, restituirci il fascino di un’epoca. La Soprintendenza ha anche realizzato un apparato didattico articolato in pannelli e illustrativi e un video storico.A corredo dell’iniziativa il Comune di Vasto e la gestione dei musei civici hanno approntato una programma di iniziative che si svolgeranno per il periodo delle festività natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio.