Daniele Avantaggiato sarà ancora un giocatore della Vastese, dopo lo svincolo di lunedì scorso, il centrocampista, nonostante la corte di molte squadre e offerte economicamente più allettanti, tra le quali anche quella del Cupello, ha deciso di sposare di nuovo la causa biancorossa e accettare la proposta della società pur di continuare a vestire i colori della sua città e dare il proprio contributo alla causa. Si conclude dunque nel migliore dei modi una vicenda che aveva colto in molti di sorpresa. Avantaggiato domenica, in casa contro il Vis Ripa, partirà titolare e farà coppia come al solito in mezzo al campo con il capitano Luongo.

Insieme al gruppo, che questa mattina si è allenato sotto la pioggia al Centro Sportivo San Gabriele, c'era anche il nuovo acquisto Andrea Di Santo, portiere classe '92, che domani debutterà tra i pali al posto dell'infortunato Marconato, che rientrerà dopo la pausa, il 6 o al massimo il 13 gennaio. Oltre al nuovo portiere era presente anche il difensore '93 Umberto Caruso, ex Bojano, la cui firma sembra essere molto vicina.

Probabile formazione. Andrea Di Santo in porta, difesa a quattro con Irmici e Ciarlariello centrali, Napolitano a sinistra e La Guardia a destra, centrocampo con Luongo, Avantaggiato e Mattia Di Santo, in avanti Aquino, Soria, Di Vito. Da valutare le condizioni di De Curtis che in settimana ha avuto la febbre e si è allenato solo due volte.



L'ex biancorosso Michele Vino è un nuovo giocatore del Real San Salvo, formazione che milita nel campionato di Prima Categoria. Il difensore, presente insieme a pochi altri sin dal primo giorno di preparazione, il 6 agosto, ha spiegato le motivazioni della sua scelta: "Mi è dispiaciuto di come siano andate le cose ma la mia è una decisione dettata da esigenze lavorative, purtroppo non era possibile conciliare entrambi gli impegni a certi livelli, rinunciare a quella maglia per me è stata dura, ma è giusto così. Colgo l'occasione per ringraziare la società che mi ha dato questa grande opportunità e tutti i tifosi ai quali dico di continuare a stare vicino e sostenere i colori biancorossi come hanno sempre fatto, loro sono la parte più importante. Anche io continuerò a seguire e tifare la squadra del mio cuore. Forza Vastese, sempre!".