Come ormai da tradizione, in occasione delle festività natalizie, gli "Amici del Toson d'Oro" hanno pubblicato il calendario dell'Associazione. Il presidente del sodalizio, Valter Marinucci, e tutti gli associati annunciano con soddisfazione che quella del 2013 è la IX edizione stampata in 4.000 copie. Una gioia ancora più grande se si considera che nel 2013 l'Associazione festeggerà' i sui primi 10 anni di attività.

In distribuzione presso gli esercizi commerciali che hanno magnanimamente appoggiato l'iniziativa e presso le edicole della città, il calendario è come sempre gratuito. Nei prossimi giorni, poi, sarà possibile scaricare il calendario 2013 dal sito internet HYPERLINK "http://www.amicitosondoro.it" www.amicitosondoro.it.

L'originalità del calendario è data non solo dai giorni dell'anno che riportano alcune feste liturgiche importanti per la tradizione della nostra città, ma la ricchezza delle foto in costumi d'epoca fa da cornice a inserti di storia locale che quest'anno, grazie alla preziosa e gentile collaborazione del Professor Carlo Marchesani, s'incentrano sulla storia di alcune strade cittadine legate al nome della famiglia d'Avalos. All'interno del calendario non manca una spiegazione della rievocazione storica del Toson d'Oro che lo scorso anno ha visto il popolare attore Alex Belli impersonare il principe romano Fabrizio Colonna in compagnia della sua fidanzata la modella Katarina Raniakova, una bellissima immagine dei due è la copertina di questa edizione del calendario che tra l'altro esce proprio in occasione del giorno del 30° compleanno di Alex.

Con questa IX edizione sono ben 36.000 le copie distribuite gratuitamente nel corso dei nove anni passati. Tutto questo è possibile grazie all'impegno dei soci e all'indispensabile supporto delle attività commerciali che ogni anno rendono possibile la realizzazione del calendario.

Con questo sentito omaggio gli "Amici del Toson d'Oro" augurano a tutti un Santo Natale e un Felice 2013.



Gli "Amici del Toson d'Oro"