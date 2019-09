Domenica 23 dicembre alle ore 17.30 “La Sonata a Kreutzer” Concerto per due voci recitanti, violino e pianoforte di Beethoven con il fascino del racconto di Tolstoj. Al teatro Rossetti per il quarto appuntamento della Stagione Concertistica 2012/13. Non solo un concerto dunque, ma anche le parole della grande Letteratura in una forma semi-scenica nella stessa serata: Musica, Letteratura e Teatro. Beethoven e Tolstoj si alternano, si completano e insieme, ciascuno con la propria Arte, raccontano una vicenda umana, terribile quanto naturale; una storia fatta di niente, di pensieri, di parole non dette, di musica e di passione, di sensualità e di quotidianità. Una vicenda che prende corpo grazie alla sintesi che solo le grandi Arti, Musica e Teatro, sanno adoperare per raccontare il mistero, elementare e complicatissimo, della vita.



Un racconto inquietante, allucinato, in cui il padre della letteratura russa, dopo aver ascoltato la straordinaria “Sonata a Kreutzer” per violino e pianoforte,rimanendone fortemente impressionato, rivela come il diabolico potere della musica possa eccitare la passione dei sensi fino alle estreme conseguenze, fino alla follia, fino al delitto. E, al termine del racconto, il gesto ultimo, l’omicidio, appare la naturale, lucida conseguenza di una vicenda che sconvolge l’esistenza di una famiglia apparentemente normale. La Sonata a Kreutzer di Beethoven è, secondo Tolstoj, una di quelle composizioni capaci di far esplodere un vulcano spento, di travolgere un animo turbato, di spingerlo alla disperazione, alla pazzia.



Gli interpreti di questa originalissima produzione sono: Antonio Anselmi al violino e Francesco Buccarella al pianoforte, con Biancamaria D’Amato e Giovanni Moschella.



Adattamento e regia di Giorgio Bongiovanni, traduzione di Mirella Meringolo.

Ingresso € 10,00 – Apertura del botteghino del Teatro alle ore 16:30

