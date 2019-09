Adua Villa, la sommelier nota al grande pubblico per le sue numerose partecipazioni in tv, ha presentato ieri sera a Vasto, città in cui torna sempre volentieri, il suo nuovo libro, "Una sommelier per amica. Come scegliere i vini migliori (senza svenarti) per ogni occasione". Un appuntamento davvero interessante, che si è tenuto presso la libreria Mondadori di Vasto. L'autrice ha illustrato i dieci capitoli del libro, che costituisce una guida molto pratica al consumo di vino contenendo i costi. E, dopo aver ascoltato le parole di Adua Villa, non poteva mancare un brindisi benaugurale con un vino dell'Azienda Sergio Del Casale di Vasto.

Per un'ospite d'eccezione abbiamo avuto un intervistatore d'eccezione. E' stato il regista vastese, Daniele Muratore, che ha curato l'appuntamento, a raccogliere le impressioni di Adua Villa e Sergio Del Casale.