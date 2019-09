Il Rotaract in collaborazione con l’Avis di Vasto organizza per Sabato 22 Dicembre presso il centro commerciale Leclerc di via Luigi Cardone la giornata del donatore di sangue denominata “BLOOD IS LIFE”.



I ragazzi del Rotaract di Vasto saranno quindi presenti, a partire dalle 16:00 sino alle 21:00, all’interno del centro commerciale, insieme ai medici volontari dell’Avis per informare i cittadini su come si diventa donatori di sangue e sui benefici e le prerogative dei donatori.



Rotaract e Avis, con questa iniziativa, si propongono di rilanciare e diffondere l'importanza dello spirito di servizio che ogni singola persona dovrebbe manifestare nei confronti della comunità facendolo prima di tutto attraverso il dono gratuito e disinteressato di ciò che gli appartiene più intimamente: il sangue. Nessuno, infatti, ha dentro di sé qualcosa di più prezioso del proprio sangue da poter donare a chi ne ha bisogno in cambio del riaccendersi di una speranza. Il valore del dono risiede nel fatto che non potrà mai essere misurato economicamente.



Il Rotaract di Vasto rimane a disposizione per qualsiasi informazione sulla campagna “BLOOD IS LIFE” al seguente indirizzo rotaract.vasto@hotmail.it oppure sulla pagina Facebook dell’associazione facebook.com/rotaract.vasto