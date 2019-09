Manovre in corso alla Vastese, mentre la squadra si allena agli ordini di Vecchiotti in vista della sfida di domenica all'Aragona contro il Vis Ripa. In campo si è rivisto Marconato che ha disputato la partitella con il gruppo, l'estremo difensore sta bene, ma la società preferisce non rischiare, ecco che domenica a difendere i pali ci sarà Andrea Di Santo, fuoriquota classe '92 svincolatosi dalla Virtus Cupello, nelle due stagioni precedenti al Montenero di Bisaccia in Eccellenza. In panchina andrà Luca Delle Donne, portiere della Juniores.

Fuori dal campo invece si è rivisto Michele Baldini, il difensore si è trovato molto bene e vorrebbe convincere la società a puntare ancora su di lui. Sul mercato si cercano due centrocampisti, non fuoriquota, una nuova proposta economica verrà fatta a Daniele Avantaggiato, ma il giocatore piace al Cupello e non solo. Un altro degli svincolati, Vicentini, si è invece accasato all'Altinrocca.



Cena di Natale. Giovedì sera si è svolta la cena natalizia, presenti tutti i giocatori della prima squadra e della Juniores, la dirigenza, gli sponsor e le persone che lavorano con la società. Da segnalare l'ottima performance canora di Soria che su invito dei compagni, affiancato da mister Vecchiotti, si è cimentato al microfono, al termine dell'esibizione musicale, tra gli applausi, il presidente di Domenico ha commentato: "Non c'è dubbio su quello che sarà il futuro di Soria".



Battute a parte i biancorossi sono concentrati e molto determinati per la sfida di domenica che vogliono assolutamente vincere, l'obiettivo del gruppo è uno solo: tornare in vetta prima possibile.