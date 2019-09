"Il tesoro di Babbo Natale" è lo spettacolo per bambini e ragazzi inserito nell’ambito degli eventi Natalizi del Comune di Vasto. Oltre ad essere uno spettacolo molto coinvolgente, vuole essere un momento di gioia per tutti i bambini, e in particolare per quanti non hanno spesso possibilità di assistere o di essere accompagnati nelle poche iniziative che si dedicano loro.



Un particolare invito a partecipare è rivolto ai bambini diversamente abili e alle varie associazioni di Vasto.



L’ingresso è libero.



Un teatrino di pupazzi in gomma piuma, una fantastica storia dedicata a Babbo Natale, in porgramma sabato alle 16.30 presso il Museo Archeologico di Palazzo D'Avalos, al piano terra.



Dopo lo spettacolo i bambini all'uscita incontreranno Babbo Natale sulla carrozza trainata dal suo cavallo bianco, con foto ricordo e tante caramelle per tutti.