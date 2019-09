Mercoledì mattina, il sindaco Remo Bello, ha convocato nella sala consigliare, tutti i dipendenti per augurare loro il buon Natale. Il discorso del sindaco è stato di ringraziamento verso i dipendenti, per la collaborazione e il lavoro svolto durante l’anno. "Che in questi momenti di difficoltà, le risorse finanziarie dal Governo centrale sono sempre meno, nonostante ciò, l’amministrazione chiude il bilancio in modo positivo, solo facendo tutti il nostro dovere, possiamo essere sereni anche in questo momento difficile e costruire insieme il futuro della nostra città". Queste le parole del sindaco che ha poi proseguito: "Come tutti i comuni italiani siamo costretti a stringere la cinghia e la scure si abbatte anche sulle decorazioni e sulle luminarie, con poche risorse, all'insegna della sobrietà abbiamo messo le luminarie per fare respirare, almeno nella vie centrali dello shopping, un po' d'aria di festa, accompagnati da musiche natalizie".



L’anno che passa, ha visto la visita pastorale dell’Arcivescovo padre Bruno Forte, che ha inviato al sindaco, una lettera di ringraziamento per la bella accoglienza ricevuta da tutta la comunità, sociale, aziendale e istituzionale. Il sindaco, ha dato in dono, a tutti i dipendenti una tavola serigrafata, con l’icona della Madonna dei Miracoli. Nella serata cena, organizzata dal consigliere Raffaele Turco, con la partecipazione di dipendenti e amministratori che si sono imposti la quota di partecipazione alla serata conviviale.