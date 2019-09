La magia delle note di Natale. Il Piccolo Coro dell'Incoronata presenta il Concerto di Natale 2012, in programma in due occasioni:



- venerdì 21 Dicembre 2012 alle ore 20:30 presso la chiesa "SS. Maria Incoronata”

- domenica 23 DicPiembre 2012 alle ore 18:30 presso la chiesa di S. Pietro in Sant’ Antonio



Si tratta della 7^ edizione del Concerto di Natale realizzato dal Piccolo Coro e dai suoi animatori, per trascorrere una serata in loro compagnia allietata da melodiche canzoni natalizie.