La tradizione vuole che il giorno della vigilia di Natale si mangi il pesce. Così come accadrà poi a Capodanno. Per i consumatori è molto importante, quindi, acquistare prodotti di qualità e con caratteristiche ben precise. Abbiamo chiesto al comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, tenente di vascello Giuliano D'Urso, di illustrarci tutte le informazioni che devono accompagnare i prodotti in vendita sui banchi delle pescherie. E' una guida video affinchè i cittadini possano procedere con attenzione nei loro acquisti.

Servizio di Giuseppe Ritucci - riprese e montaggio di Eduardo D'Addario