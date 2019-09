"Sono incendi presunti dolosi", dicono i pompieri della sala operativa di Vasto. In città non c'è pace neanche nella settimana di Natale. A fuoco sono andati l'automobile di don Stellerino D'Anniballe, e un chiosco di fiori vicino al cimitero.

Il primo allarme è scattato all'1.25, quando da via dei Conti Ricci è giunta la chiamata d'emergenza. Un'autopompa è uscita a tutta velocità dalla caserma di via Madonna dell'Asilo e ha raggiunto un negozietto a chiosco nei pressi del cimitero: lì vicino in fiamme un cassonetto dell'immondizia. "Come ogni sera - racconta il proprietario - avevo lasciato le scatole di cartone vicino ai cassonetti dell'immondizia in modo che la Pulchra le potesse raccogliere. Qualcuno ha incendiato i cartoni. Una bravata".

Ventinove minuti più tardi, all'1.54, quando il primo rogo era stato appena domato, è scattato il secondo all'arme: la squadra in servizio si è precipitata in via Genova Rulli. Vicino all'ingresso di un garage le fiamme stavano avvolgendo la Kia del parroco di San Pietro, don Stellerino d'Anniballe. Tra la scorsa estate e l'autunno la tv di cui è titolare, Trsp, ha subito due furti di attrezzature. L'auto era parcheggiata lì da alcuni mesi. E' in uso al fratello del sacerdote. I carabinieri hanno accertato che era sprovvista di assicurazione-

Nello stesso punto, il 2 dicembre era stata incendiata un'altra vettura.

L'incendio del 2 dicembre - Momenti di paura questa notte in via Genova Rulli per un'auto andata a fuoco. Erano circa le 4.30 quando alla caserma dei Vigili del Fuoco di via Madonna dell'asilo è arrivata la chiamata d'emergenza. Una Ford Focus, di proprietà di un uomo vastese, era stata avvolta dalle fiamme, che si erano sprigionate con violenza all'interno dell'abitacolo.

E' stato l'allarme dell'autovettura, che ha iniziato a suonare durante il silenzio della notte, a svegliare le persone che abitavano nei dintorni del condominio Aragona. "Ho sentito un allarme che ha iniziato a suonare, così ho aperto la tapparella della mia finestra e ho visto l'auto avvolta dalle fiamme. Ho chiamato i Vigili del Fuoco, che sono arrivati subito. L'allarme poi ha continuato a suonare ad intermittenza fino all'arrivo dei Vigili del fuoco".

L'auto era parcheggiata all'ingresso dei garage dello stabile. E' stata portata via questa notte, ma sulle pareti dello stabile restano i segni del fuoco, mentre a terra ci sono molti rottami, tra cui vetri rotti, della Focus bruciata.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Vasto. Non è esclusa l'orgine dolosa del rogo. Saranno maggiori accertamenti sulla vettura a verificare l'accaduto.