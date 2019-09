E' di tre feriti il bilancio del violento incidente avvenuto attorno alle 20 sulla statale16, nei pressi dell'incrocio con via del Porto. Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia stradale si sono scontrate una Skoda Octavia guidata da un giovane di Pollutri e con un passeggero a bordo e una Renault Clio guidata da una donna vastese.

L'impatto è stato molto forte. La Renault ha piegato il guard rail di protezione e si è incastrata tra questo e il muretto di contenimento. Sul posto una pattuglia dell'anticrimine, che transitava per motivi di servizio, i vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto e le ambulanze della Provvidenza Soccorso e della Protezione Civile Valtrigno.

I tre feriti sono stati portati al San Pio da Pietrelcina di Vasto per essere sottoposti ad accertamenti clinici. La donna, che stando alle prime testimonianze sarebbe stata tamponata, lamentava dolori alle gambe. Nell'attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso è stato il titolare dell'officina che si trova lungo la strada a prestare assistenza alla donna ferita. L'uomo aveva sentito il forte botto e si era affacciato.

Traffico rallentato per permettere ai soccorritori di operare. La sede stradale ora dovrà essere ripulita dai vetri rotti che si sono sparsi ovunque. A terra c'erano molti pacchi di merendine che erano a bordo di una delloe due auto.