La Prefettura stanzierà risorse per garantire più sicurezza a Vasto. Lo ha annunciato stamani il vice prefetto Giovanni Giove, partecipando in municipio alla conferenza in cui è stato firmata l'intesa che istituisce la rete antiviolenza. "Questo fenomeno - commenta Giove - pur avendo dimensioni e consistenza numerica diverse negli anni, è inquietante. Si tratta di sicurezza pubblica", ma poi chiarisce che il prefetto di Chieti, Fulvio Rocco de Marinis, "non ha intenzione di fare il superpoliziotto. Il prefetto si occupa di altro: è garante dei rapporti tra le autorità statali e locali per farle viaggiare verso gli stessi obiettivi. Il fatto di sangue perpetrato contro una donna anziana", l'assassinio di Michela Strever, legata, imbavagliata e uccisa nella sua casa di via Villa de Nardis, "ci porta a dire: ancora una volta. Prefettura e Comune devono essere in costante contatto per accedere a un complesso di risorse che la Prefettura ha a disposizione per la tutela dei diritti dei cittadini. Lo stanziamento delle risorse verrà valutato dal prefetto, che non compie le scelte da solo, ma insieme al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza".