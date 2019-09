La signora Palmerina Menna, nata a Monteodorisio "ma da trent'anni a Vasto", è stata ospite del programma condotto da Antonella Clerici, "La prova del cuoco", per sfidare la celebre Anna Moroni nella preparazione dei bocconotti abruzzesi. Sul canale youtube della Rai è stato caricato il video della sua partecipazione, che riproponiamo ai nostri lettori. In questi giorni di festa potrebbe essere anche uno spunto per preparare i dolci a casa.