La nuova associazione "Connect" ha organizzato un appuntamento che si terrà oggi alle 19.00 all'Amenabar in via Santa Maria a Vasto. In questa occasione si parlerà di educazione non formale, opportunità di mobilità dei giovani e programmi europei.



Un aperitivo da fine del mondo con Connect - neonata associazione no profit vastese. Per tutti coloro che hanno voglia di viaggiare con pochi euro e di conoscere e confrontarsi con nuove culture. Un aperitivo sulle occasioni di mobilità europea e tante altre sorprese.



L'associazione no profit organizza progetti europei finanziati in buona parte dall'unione europea che permettono ai partecipanti di viaggiare nelle varie nazioni per conoscere sia i paesi che le persone e quindi cooperare con loro tramite varie attività. Oltre a questo c'è la possibilità di poter parlare solo in inglese, quindi di rafforzare quello che si è imparato nelle scuole.



L'invito è rivolto a tutti coloro che sono interessati a viaggiare con una spesa minima.