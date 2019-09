L'associazione Culturale Warm Up presenta il Concerto Spettacolo Così Celeste per la mensa Carità Chieti-Vasto, che si terrà il 22 dicembre 2012 presso il Politeama Ruzzi alle ore 18, serata con molte sorprese artistiche in arrivo direttamente da programmi della televisione come Ti lascio Una Canzone ed altri, inoltre ci sarà la presenza della Scuola di Ballo Easy Dancing di Salvatore, Ida e Mirko e protagonista non di meno rilevanza la Corale Pop Warm Up.