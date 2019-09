"Vogliamo esprimere il nostro messaggio di vicinanza a tutti i lavoratori di San Salvo, specie quelli che stanno vivendo momenti difficili, e a tutte le donne, perchè siano forti e capaci di ribellarsi a situazioni di sopruso e violenza". Con queste parole il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca rivolge gli auguri ai dipendenti comunali e a tutti i cittadini in occasione del tradizionale incontro natalizio.

L'incontro con la stampa è stato anche il momento per tracciare un bilancio dei primi sei mesi di amministrazione cittadina. Il presidente di Assostampa Vasto, Giuseppe Catania, ha rivolto agli amministratori gli auguri da parte di tutti i giornalisti con l'invito a lavorare sempre a servizio dei cittadini e continuando a mantenere un dialogo corretto e costruttivo con gli organi di informazione. Tanti i temi affrontati dal sindaco Magnacca e dai suoi assessori presenti al completo. "Ciò che è stato fatto è positivo -ha esordito il sindaco-. Abbiamo una squadra compatta, giovane ma con elementi d'esperienza. Con senso di responsabilità stiamo lavorando in consiglio comunale e fuori".

Ambiente. E' stato presentato il progetto finale per la nuova isola ecologica. Dopo la conferenza dei servizi si potrà indire la gara d'appalto. "Speriamo di farcela già per la fine dell'anno. Inoltre abbiamo ottenuto 1,8 milioni di euro come finanziamento per la bonifica della discarica di Bosco Motticce". Grande soddisfazione da parte degli amministratori per il riconoscimento di "Comune riciclone" relativo ai primi 6 mesi del 2012.

Lavori Pubblici. "Con i vincoli del bilancio comunale e del patto di stabilità stiamo cercando di fare il massimo -ha detto l'assessore Lippis". Tra i passaggi positivi la realizzazione di una rotatoria nella zona 167, vicino alla scuola e il progetto per il prolungamento della pista ciclabile, "per cui la Regione darà il finanziamento". Sono in atto i concorsi di idee per l'ex parcheggio di via Montegrappa, con "50 professionisti da tutta Italia che hanno già preso contatti con noi", e per l'area archeologica del Quadrilatero. Effettuata anche la manutenzione degli edifici scolastici che, ad inizio 2013, saranno interessati dalle prove sismiche, così come richiesto dalla Regione Abruzzo. "Sono state rimesse a norma anche le centrali termiche degli istituti. In particolare per quella di via De Vito è stato necessario installare una nuova centrale, costata 50mila euro". Per le opere pubbliche, visto che c'è già certezza delle esigue somme a disposizione per i prossimi anni, verranno messe in campo soluzioni alternative. "Ci sarà un piano delle alienazioni di alcune proprietà comunali e si lavorerà con il project financing e con la concessione in gestione".

Sport. Il Giro d'Italia che farà tappa a San Salvo sarà sicuramente l'evento del 2013. "Stiamo già lavorando - ha detto il vicesindaco Chiacchia - affinchè sia un appuntamento non solo sportivo ma sociale, culturale e turistico". Per i due impianti sportivi principali, lo Stadio Davide Bucci e il campo di via Stingi, verrà pubblicato un bando di gestione in cui le società che risulteranno vincitrici dovranno impegnarsi a rifare il manto erboso (stadio) e il manto sintetico (via Stingi).

Lavoro. "Questa amministrazione ha fatto una scelta coraggiosa -ha detto il sindaco Magnacca - nell'abbassare l'aliquota Imu per le aziende. Non si tratta di un modo per favorire, come qualcuno ha detto, le multinazionali, ma un modo per tutelare i nostri lavoratori. Noi dobbiamo fare in modo che le aziende restino e che ne arrivino di nuove su questo territorio. Il momento è difficile, con tante famiglie che hanno problemi ad arrivare a fine mese. Il nostro impegno è di cercare di lavorare sempre in favore dei cittadini più deboli".

Sicurezza. E' certamente il tema di maggiore attualità dopo un 2012 in cui è successo un po' di tutto. "Stiamo lavorando perchè la Polizia Municipale diventi un vero e proprio corpo di polizia. C'è un regolamento per l'armamento e arriverà anche il nuovo regolamento, dopo l'approvazione di quello regionale. Io voglio ringraziare la Polizia Municipale e le forze dell'ordine per il lavoro che svolgono. Sappiamo che serve molto di più. Ci sarà a breve un incontro in Prefettura con la dottoressa Di Baldassarre per cercare di trovare soluzione ai problemi che affliggono San Salvo".

Poi spazio all'incontro con tutti i dipendenti, con il messaggio di don Raimondo Artese e il brindisi per augurare "buon Natale e un 2013 che speriamo porti davvero serenità alla nostra comunità", ha concluso il sindaco.