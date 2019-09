Sono entrati in casa e hanno bivaccato: acceso il camino, fumato e rotto i sanitari. Ieri pomeriggio, mentre erano in corso le indagini nell'abitazione di via Villa de Nardis è stata Franca Cardone, agente immobiliare vastese, a segnalare ai carabinieri quanto scoperto nell'abitazione di sua proprietà a 50 metri dal luogo del delitto Strever. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della Cardone e si sono recati sul posto. Dagli elementi raccolti si potrà capire se i due episodi possono essere in qualche modo collegabili.

Servizio di Gianni Quagliarella - a cura di Giuseppe Ritucci