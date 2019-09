E' temporaneamente chiuso il parcheggio Nord della rotonda di Vasto Marina. Sono cominciati i lavori per la costruzione del secondo lotto della condotta di scolo delle acque bianche, necessaria a eliminare gli scarichi a mare, che gravi problemi hanno causato nell'estate 2011. Il primo tratto, che va dalla zona del Monumento alla Bagnante fino al lido balneare La Bussola, era stato realizzato tra giugno e luglio.

Ora l'impresa De Francesco di Castelpetroso (Isernia) ha recintato il parcheggio e un breve tratto di strada ai piedi della discesa che da viale Dalmazia porta a lungomare Cordella. Ruspe in azione per sfondare lo strato d'asfalto e scavare il solco in cui verrà inserita la nuova tubatura da ricongiungere a Fosso Marino.

"Gli interventi - dice Vincenzo Sputore, assessore comunale ai Servizi - dovranno essere ultimati in 30 giorni lavorativi. Nel conteggio vanno esclusi, dunque, i festivi e le giornate di maltempo. I lavori termineranno in tempi ragionevoli e molto prima dell'arrivo della stagione primaverile".