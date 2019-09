La partita più bella da quando questa formazione è nata. Gli amici del Basket San Salvo giocano una pallacanestro intensissima, precisa e convincente contro una formazione fortissima, che alla fine si impone con il punteggio di 86-87. Pronti via e si capisce subito che la partita è di quelle vere, il recupero contro Chieti dimostra che la formazione di San Salvo anche quest’anno potrà dare parecchie soddisfazioni al presidente Antenucci e ai numerosi tifosi accorsi ieri per tifare la squadra di casa.



Desiati e compagni partono forte e subito si portano in vantaggio di una decina di punti, ma la formazione ospite non si intimorisce e risponde con un parziale di 8 a zero. Il primo quarto si conclude sul 21-20. Secondo quarto con la formazione ospite che produce una pallacanestro molto fisica sotto canestro, numerosi i contatti tra i lunghi di Chieti e Toth, e con diversi tiri dalla distanza messi a segno. San Salvo risponde con qualche buona giocata ma il primo tempo si conclude sul 47-55.



Secondo tempo e svolta per gli Amici del basket San Salvo. Nel quintetto ci sono i due nuovi arrivi Brioli e Ippolito che nel giro di pochi minuti producono giocate e punti molto importanti che riavvicinano la formazione di casa al Chieti. Anche il pubblico si infiamma e da li in poi il palazzetto sarà una bolgia. San Salvo segna, Chieti risponde con un fenomenale Italiano e un ottimo Di Falco. La partita procede punto a punto fino al sorpasso della formazione di casa a 2 minuti dalla fine, punteggio 83-82. Tutti i restanti punti il Chieti li segnerà dalla lunetta, in bonus nell’ultimo quarto già al minuto 5:50.



Finale convulso, tiro del Chieti allo scadere dei 24 secondi che non va, cronometro che non si ferma, coach Linda Ialacci che chiama time-out. Gli arbitri si consultano e decidono, restano da giocare 4 secondi e San Salvo ha la possibilità di giocare l’ultimo tiro per la vittoria. Schema dalla rimessa costruito in maniera perfetta che libera al tiro da 3 Toth che, complice anche una leggera spinta del suo difensore non ravvisata dagli arbitri, non riesce a segnare. Partita che si conclude con il punteggio di 86-87.



C’è comunque da essere soddisfatti perché se gli Amici del Basket San Salvo riusciranno a mantenere questo tipo di pallacanestro, saranno poche le partite dove li vedremo in difficoltà. Sconfitta bruciante ma c’è modi di rifarsi subito, Sabato 22 Dicembre ore 18:30 sempre in casa contro Pescara per chiudere questo 2012 ricco di soddisfazioni e per salutarsi prima di un nuovo anno da giocare con ancor più forza e determinazione.



Tabellino Partita:

San Salvo: Celenza 22, Desiati 18, Toth 10, Gabriele 5, Tana 4, Greco 2, Brioli 13, Ippolito 11, Nanni, Sacchetta, D’Adamo ne, Mancini ne, All. Linda Ialacci

Chieti: Italiano 31, Bellaspiga 4, Di Falco 26, Febbo 1, Di Pietrantonio 12, Palena 4, Mariani 8, Milillo, All. Merletti

Arbitri Giovannini Ferraioli di Teramo

Parziali: 21-20, 26-35, 20-9, 18-22 tiri liberi: 17-37