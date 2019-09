Dalla Uilcem-Uil riceviamo e pubblichiamo un comunicato di protesta sulle condizioni lavorative al Coater della Pilkignton.

"I delegati Uilcem della Rsu di lmn, denunciano l’atteggiamento poco rispettoso della società nei confronti dei lavoratori. Credere che i lavoratori possano essere trattati come una qualsiasi merce è offensivo e umiliante. Quanto avvenuto qualche giorno fa ai lavoratori del Coater, è la prova di quanta poca considerazione ha la società dei suoi dipendenti. Cambiare all’ultimo minuto, anche per esigenze tecniche, il programma delle fermate, senza prendere in considerazione le necessità dei lavoratori, è a nostro avviso sbagliato. E' la comferma, che per la società e il management che la rappresenta, l’unico valore che conta è quello del risultato.

per il resto, su tutto e tutti si può soprassedere.



Le inefficienze tecniche e tecnologiche non possono essere scaricate solo e sempre sui lavoratori. Impiegati, quadri e operai stanno già facendo grossi sacrifici, al contrario dei dirigenti, che ancora non ne fanno. Peraltro, con la soluzione trovata, si rischia di non cogliere il risultato prefissato. Infatti, al coater lavoreranno dipendenti che mai hanno svolto tale attività.



Chiediamo anche, se i lavoratori siano stati correttamente formati e se abbiano svolto le visite mediche obbligatorie, per accertare l’idoneità alle mansioni da svolgere, come previsto dalle leggi sulla sicurazza dei lavoratori. E' ancora troppo recente il ricordo della tragedia, che ha colpito il nostro collega della manutenzione, per “soprassedere”, anche in casi d’emergenza produttiva a questi fatti.



Purtroppo il management, a tutti i livelli di responsabilità, con il suo comportamento continua a non valorizzare e a rispettare i lavoratori. A nostro parere, se si persegue con questo modo di fare, si rischia di accentuare ancor di più le difficoltà della società. Difficoltà certamente non causate dai lavoratori, le responsabilità vanno ricercate nel management che in questi anni ha e continua a govrernare lo stabilimento".

I delegati Uilcem della Rsu di lmn