E' accusato di aver tirato il flauto in testa a un alunno e di averne ripetutamente imitato la balbuzie per prenderlo in giro. A giudizio in Tribunale a Vasto G.C., 59 anni, professore di musica. I fatti si verificarono nel 2010 nella scuola media Rossetti di Vasto. I genitori di due studenti denunciarono l'insegnante. Sono rappresentati dall'avvocato Angela Pennetta. La Procura lo sospese per due mesi, gli ultimi due di quell'anno scolastico. Accusato di maltrattamenti e abuso di mezzi educativi, l'uomo, difeso dall'avvocato Alessandro Orlando, è sotto processo.

In aula sono stati ascoltati uno dei due ragazzi, il padre, 3 professori e l'allora preside dell'istituto, Letizia Daniele. Hanno confermato le accuse nei confronti del professore.

L'udienza è stata aggiornata al 22 maggio prossimo.