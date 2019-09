Una drammatica notizia ha sconvolto la comunità vastese. Michela Strever, 73 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione di via Villa de Nardis. Davanti alla modesta abitazione sono arrivati parenti e amici, addolorati per l'accaduto. Sul posto carabinieri e magistrati, insieme al medico legale Pietro Falco che, prima di andare via ha rilasciato qualche breve dichiarazione. Nel servizio di Giuseppe Mancini e Giuseppe Ritucci le parole della cognata della vittima, del parroco di San Lorenzo, don Antonio Bevilacqua e del dottor Falco.

Servizio di Giuseppe Mancini e Giuseppe Ritucci