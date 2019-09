La cena natalizia della BCC Vasto Basket ha portato con sè un regalo di tutto rispetto. Come anticipato domenica da ZonaLocale.it alla corte del presidente Spadaccini è da ieri arrivato Matteo Marinelli, pivot classe 1984. L'addetto stampa della società, Francesco Tomassoni, lo presenta così: "Non ancora trentenne vanta un curriculum di tutto rispetto in campionati nazionali che lo hanno visto protagonista assoluto con, ad esempio, i quasi 1000 punti (905 per l'esattezza) nel Gualdo Tadino, L'Aquila e Monza (C Dilettanti) dal 2006 al 2009. A seguire è salito di categoria (B Dil. e DNB) con Bernalda nel 2009-10, Basket Ceglie (2010-11) e Pall. Fiorentina (2011-12), tornato a Bernalda lascia il sodalizio lucano per tornare in riva all'Adriatico dove, qualche chilometro più a nord, aveva mosso i suoi primi passi con la palla a spicchi".

Marinelli era in contatto con la società biancorossa già dalla scorsa settimana. Domenica era in tribuna al PalaBCC come spettatore "molto interessato" al match vinto dai biancorossi contro il San Michele. Lunedì l'accordo è stato siglato così ieri sera il giocatore è sceso sul parquet per il primo allenamento agli ordini di coach Di Salvatore. Con il suo innesto il roster può dirsi davvero completo, potendo contare su 8 giocatori di primo livello più i giovani che di volta in volta vengono convocati. Il neoarrivato, che vestirà la canotta numero 15, è un pivot puro. Questo permetterà al tecnico biancorosso di variare il gioco a seconda degli uomini che scenderanno in campo. Un'arma in più per giocarsela sempre, come del resto già accaduto finora, con tutte le avversarie.

Durante la cena natalizia con squadra, staff tecnico e dirigenti, il presidente Spadaccini ha voluto ricordare come nel 2012 la squadra, nelle due categorie che ha affrontato, sia rimasta imbattuta al PalaBCC. Un primato importante, che certamente vorrà essere allungato a partire dal primo impegno del 2013. Prima, però, ci sarà la sfida in trasferta ad Airola, in cui Marinelli farà il suo esordio con la canotta della BCC Vasto Basket.