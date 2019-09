La squadra di mister Acquarola non si tira indietro e non vuole farsi scappare l’occasione di accorciare le distanze sulla capolista, visto il pareggio tra Guardiagrele e Palena di sabato. Inizia subito all’arrembaggio la squadra biancorossa che al Comunale di Cupello detta i tempi cercando di allargare le maglie della difesa ospite con incursioni sulle fasce e verticalizzazioni per il centroattacco, ma la scarsa precisione sotto porta ed un campo difficile e scivoloso per la copiosa pioggia rendono vani tutti i tentativi.



L’Altino si dimostra subito squadra arcigna e tecnica con una difesa impenetrabile con soli 5 goal subiti dall’inizio del campionato, anzi è molto pericolosa nelle ripartenze con contropiedi veloci. Ma il Vasto Sud quando spinge sull’acceleratore mette alle strette la difesa avversaria e nel primo tempo annoveriamo almeno quattro occasioni da rete, di cui la più nitida sulla testa di Sabatini che da pochi metri e per questioni millimetriche non trova la porta.



Nella ripresa riparte l’assalto e il tecnico Acquarola con una difesa obbligata, apporta degli aggiustamenti tattici che vedono il coronamento in goal con un’azione magistrale, apertura di Pascuccio triangolazione veloce Ortolano-Lucci, con quest’ultimo che con un destro portentoso scarica alle spalle dell’incolpevole portiere ospite. La squadra altinese ha una reazione veemente ma trova sulla propria strada capitan D’Ermilio che sulla linea di porta evita un goal praticamente già fatto.



L’Altino dopo pochi minuti soccombe di nuovo in un’azione da calcio d’angolo che trova Ortolano presente ed opportunista a gonfiare la rete, per lui è la settima rete stagionale. Il Vasto Sud accompagna la gara al triplice fischio finale senza particolari patemi e con la consapevolezza di essere molto vicino alla vetta. Felicità ed entusiasmo tra dirigenza e sostenitori nel terzo tempo, presso la sede sociale del “Circolo Socio Culturale di S. Antonio Abate” con la promessa del Presidente D’Adamo della cena natalizia con regali e un piccolo sogno per il 2013…



Formazione Vasto Sud: Mastronardi, Fiore, Carluccio, Salvatore, D’Ermilio, Bruno, Sabatini, Acquarola M., Rossi, Lucci, Ortolano. A disposizione: Pascuccio, Palumbo, Pesce. Allenatore Francesco Paolo Acquarola.

Acc. Lorenzetti, Ciccotosto, Cupaioli, Gileno.



Classifica. Palena 23, Vasto Sud D’Adamo 22, Guardiagrele 19, S. Giovanni Tornareccio 19, Fara S. Martino 15, Altino 14, Villa Scorciosa 14, Virtus Araba Fenice 13, S. Liberata Frisa 10, Borgorosso 9, Virtus Frentana 4, Fossacesia 3, Delphinus 3.



