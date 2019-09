"Ho conosciuto Enzo Ronzitti, il Cavaliere, quand'ero bambino con i pantaloncini corti e lui, giovane operaio, lavorava alla dipendenze di lu mastre, ovvero mio padre Michele". Lo racconta Giuseppe Forte, presidente del Consiglio comunale di Vasto.

"Frequentava l'abitazione della mia famiglia e alla domenica, quando si faceva la paga, si presentava chiedendo: La mastre, serve qualcosa?

Quando arrivava portava con sè l'allegria, quell'allegria che lo ha accompagnato per tutta la vita. Dove c'era il Cavaliere, come affabilmente gli amici preferivano chiamarlo, c'era l'allegria. Con la sua voce, accompagnato da il Capitano, ha per anni rinnovato le antiche tradizioni vastesi come la Pasquetta, il Sant'Antonio e i canti di Natale.

Oggi, purtroppo, il Cavaliere Enzo ci ha lasciati. Da giorni eravamo a conoscenza delle gravi condizioni di salute in cui versava. E' volato in cielo serenamente, consapevole del fatidico momento che lo attendeva. Possiamo dire che è andato via sorridendo, conscio di aver dato tutto nel corso dei suoi 78 anni di vita.

La notizia della sua scomparsa ha provocato un immenso dolore nel cuore dei tanti amici che aveva e di quanto lo conoscevano".