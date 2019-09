In programma venerdì 21 dicembre dale ore 21.30 in poi, presso il Ritrovo Del Casale, in via Sant'Onofrio, Christmas School Party, la festa di tutti gli istituti superiori di Vasto e San Salvo. Un appuntamento per divertirsi insieme in vista del Natale e delle imminenti vacanze, ballando sulle note dei vari deejay presenti.



Special Deejay&Voice sarà Giovanni Annese, Christams Deejay saranno Diego Cardone, Mirko Marchesani, Alessio Florio, Luigi Zocaro, Mattia Suriano, Jacopo Di Tullio, Antonio Manzone, Marco Marchesani. Live Music Band Bloody Mary.



Il prezzo di ingresso è di 3 euro, 6 euro per il tavolo.



Per info e prenotazioni 345.8128506