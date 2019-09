Si avvicina il Natale e, con l'arrivo delle festività, il rischio che gli automobilisti alzino un po' troppo il gomito. Tornano, quindi, i controlli con l'etilometro. Prima patente ritirata a Casalbordino a seguito di un incidente stradale.

"Resta coinvolto in un incidente stradale e i carabinieri gli ritirano la patente perché scoprono che era alla guida dell’auto in stato di ebrezza", si legge in una nota del Comando provinciale di Chieti. "E’ successo nei pressi di Casalbordino ad un agricoltore di 42 anni. L’uomo, pur non essendo responsabile del sinistro stradale, che non ha provocato feriti ma solo danni alle auto coinvolte, è stato denunciato in stato di libertà dai militari intervenuti perché, a seguito di un controllo, il suo tasso alcolemico è risultato superiore ai limiti consentiti dalla legge".