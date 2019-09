Sicurezza del centro storico. Sarà l'argomento caldo del Consiglio comunale prenatalizio che si riunisce oggi, convocato per le 9 dal presidente, Giuseppe Forte.

E' stata l'opposizione a chiedere l'inserimento del punto all'ordine del giorno. La discussione, saltata nella scorsa seduta, verrà affrontata oggi con un prevedibile confronto polemico tra maggioranza e minoranza. I centristi, il Pdl e Progetto per Vasto hanno annunciato nelle scorse settimane le proposte che presenteranno oggi in aula. Tra queste, la videosorveglianza, il censimento degli stranieri residenti nella città antica e il monitoraggio dei clienti dei negozi compro oro.

Sulla videosorveglianza la coalizione di centrosinistra che sostiene la Giunta Lapenna ha trovato un accordo. “Il progetto prevede 37 telecamere per una spesa complessiva di 480mila euro, molti di meno rispetto ai 780mila euro iniziali e ai 600mila previsti successivamente. Nei 480mila euro va calcolata anche la manutenzione, che l’impresa vincitrice della futura gara d’appalto dovrà assicurare non più per un solo anno, ma per due”, ha detto Mario Olivieri rispondendo alle ultime polemiche, che oggi scoppieranno di nuovo in Consiglio.

Gli argomenti di discussione - Questo l'ordine del giorno del Consiglio comunale di oggi: interrogazioni ed interpellanze; ordine del giorno su misure urgenti in favore del centro storico; Patto dei sindaci. Approvazione del Piano di azione per l'energia sostenibile; approvazione del regolamento di contabilità.

