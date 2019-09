Due supporters della squadra di calcio "Città di Giulianova", che la scorsa Domenica ha affrontato l'US San Salvo, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale dai carabinieri della locale stazione. I due tifosi, di 32 e 34 anni, che avevano seguito la loro squadra impegnata in trasferta nel corso del campionato di calcio di eccellenza, hanno opposto resistenza ai militari che, per evitare si verificassero dei tafferugli, si erano frapposti tra le due tifoserie.

I due denunciati sono stati anche segnalati alla Questura di Chieti affinché nei loro confronti sia applicato il divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive (DASPO).

Nel corso della partita del campionato di Eccellenza abruzzese tra tra San Salvo e Giulianova, che si è giocata domenica scorsa allo stadio comunale “D. Bucci”, dagli spalti venivano lanciate delle bombe carta sul terreno di gioco, una di queste al 10' del primo tempo colpiva il guardialinee che cadeva a terra senza subire gravi conseguenze, con interruzione della partita per 2 minuti, tempo necessario per soccorrere l'assistente. Nonostante tutto anche nel secondo tempo i tifosi giuliesi continuavano a far esplodere bombe carta.