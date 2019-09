"Il Comune di Vasto ha 61 milioni di euro di debiti". Lo rivela il sindaco, Luciano Lapenna, durante il dibattito sulla sicurezza che monopolizza tutta la sessione mattutina del Consiglio comunale. Nel prendere la parola prima delle dichiarazioni di voto, il primo cittadino si rivolge alle opposizioni: "E' stato detto che questa amministrazione fa pochi investimenti" ma, secondo Lapenna, la causa è "l'eredità che ci è stata lasciata. Di questi 61 milioni di debiti, 4 sono dei 7 anni dell'amministrazione di Luciano Lapenna, gli altri delle amministrazioni di centrodestra. Vorrei dare più, più e più cose a Vasto. Oggi le cose vengono fatte nel rispetto dei fondi della città".

La sicurezza - Nel respingere le polemiche dei consiglieri di minoranza, Lapenna usa la famosa frase di Bersani: "Non stiamo qui a pettinare le bambole".

Il documento sulla sicurezza nel centro storico "va respinto. I cittadini - replica Lapenna dopo oltre 3 ore e mezza di dibattito - non devono essere ingannati. Anche in questi giorni abbiamo avuto la dimostrazione che lo Stato c'è. Ben venga la battaglia per evitare la chiusura del Tribunale di Vasto e per aumentare gli organici delle forze dell'ordine". Ma il sindaco chiude alle richieste del centrodestra: "Il nostro Comune più di 40 vigili non puo averne. A Chieti ne sono 36, a Lanciano 27. Il protocollo d'intesa Mille occhi sulla città è stato già realizzato". "Solo firmato", lo interrompe Etelwardo Sigismondi (Pdl). "Questa amministrazione - riprende Lapenna - è molto attenta al rispetto delle norme, ai vincoli di bilancio e al centro storico. Mi dispiace che da parte vostra emerga, e uso un'espressione di Bersani, un'amministrazione che sta qui a pettinare le bambole. Vogliamo le stesse cose che volete voi".

Nelle dichiarazioni di voto, la controreplica di Sigismondi è veemente: "I cittadini dopo questa seduta diranno: Non ci resta che piangere". Poi si rivolge al sindaco: "Chi vive fuori dal mondo sei tu. Nel centro storico ci sono vecchiette che escono senza borsa per paura di essere scippate. Fai sentire per una volta il pugno duro sulla sicurezza".

Nella votazione, la maggioranza di centrosinistra respinge compatta l'ordine del giorno presentato dal centrodestra.