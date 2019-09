In questi ultimi giorni ha fatto clamore la notizia di alcuni falsi clown che sono stati denunciati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, vicino Roma. Si fingevano volontari di associazioni di clownterapia. Cercavano fondi alle persone in centri commerciali, fiere e mercati, per aiutare bambini malati e ricoverati nei reparti oncologici di varie strutture ospedaliere in tutta Italia. Per rendersi più credibili dicevano di avere collaborazioni con rinomate strutture ospedaliere a livello internazionale.



E’ un fatto grave, che non è insolito neanche nel nostro territorio dell’Abruzzo e del Molise. Ci sono persone anche da noi, che anche di casa in casa, chiedono fondi per associazioni di clown, rilasciando anche ricevute e dando depliant. Quello che vogliamo dire a tutti è di prestare attenzione. I veri clown esistono.



Persone, come noi dell’associazione di volontariato Ricoclaun Vasto Onlus, che regalano il loro tempo libero per donare sorrisi a ricoverati piccoli , adulti e anziani degli ospedali di Lanciano, Vasto e Termoli, proponendo attività d'intrattenimento, ludiche e d'animazione, per colorare l’atmosfera dei vari reparti ospedalieri.



Quei momenti, in cui i volontari Ricoclaun entrano in ospedale, sono veramente speciali. Il reparto, in un attimo, si trasforma. Le persone ricoverate e i loro familiari, cantano insieme ai clown, diventano “grandi maghi”, rispondono con simpatia alle varie gags e battute proposte. Si crea un clima di divertito stupore, di sorrisi, buonumore e grandi risate.



Come si fa a distinguere i falsi clown dai veri clown volontari?



Chiedetegli da dove vengono, qual è la loro sede, chi è il loro presidente. Se non sono del territorio, aspettate prima di offrire il vostro contributo. Chiedetegli con quale costanza si recano in ospedale. Se vanno solo una volta all’anno in ospedale, rifletteteci un po’ prima.

L’associazione Ricoclaun Vasto Onlus, ha sede a Vasto, esiste dal 2004 , il presidente è la dr.ssa Rosaria Spagnuolo,clown Eric, il vicepresidente è Nicola Ricci, clown Cocò. Ci riconoscete dalla maglia azzurra e dalla scritta Ricoclaun. Noi andiamo nei reparti: di Lanciano, una volta al mese, di Vasto ogni settimana e di Termoli due volte al mese. Seguiamo un corso base iniziale e poi una formazione continua per specializzarci sempre di più, sia riguardo alle tematiche della “clowneria”, che nel rapporto con il dolore, la malattia; ma anche nel saper stare in gruppo, incoraggiandoci a vicenda.



Certo l’essere o diventare “volontario” dell’associazione Ricoclaun o di qualsiasi associazione di volontariato è qualcosa di atipico, nella nostra società del terzo millennio legata più che mai al profitto e al consumismo . Il volontario infatti non guadagna “denaro”, ricava la gioia di donare il proprio entusiasmo, il proprio impegno e capacità per rendere migliore l’esistenza di chi si trova in difficoltà. Le nostre uniche fonti di sostentamento sono il 5x1000 e i contributi privati.



Ma anche se il volontariato è tempo regalato, non può essere improvvisato. Infatti per incrementare il numero dei volontari e quindi per potenziare il volontariato clown nei tre ospedali, l’associazione Ricoclaun Vasto Onlus, organizza un corso clown, della durata di 16 ore, a febbraio 2013. Dopo il corso, è previsto un affiancamento con clown volontari con servizi negli ospedali di Lanciano e/o Termoli e/o di Vasto, di sabato e/o domenica pomeriggio e momenti mensili di formazione periodica.



Vuoi diventare un volontario clown?

Vuoi dedicare un po del tuo tempo libero nei week-end, indossando camici colorati e nasi rossi?

Vuoi cimentarti in gags, giochi di prestigio, sculture con palloncini e così via, per far divertire i pazienti dell’ospedale, per regalare sorrisi e buon umore?

Non occorre essere artisti per diventare volontari clown, neppure essere medici, né avere specifiche competenze: è sufficiente avere voglia di giocare e di mettersi in gioco, di guardare il mondo con allegria e di donare un pò del proprio tempo.



Ti solletica l’idea, Il sorriso è contagioso … possiamo contagiarti? Contattaci!

Rosaria- 3400617294 (dopo le 14) Vasto

Cocò- 3209461044 (dopo le 17) Termoli

www.ricoclaun.it

facebook: ricoclaun



Associazione di volontariato

Ricoclaun Vasto Onlus