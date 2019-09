Quest'anno il centro storico di Vasto è stato addobbato con tanti alberi di Natale, piccoli e grandi. Sono stati posti lungo corso De Parma e corso nuova Italia. Da qualche giorno, sull'abete che si trova in corso Nuova Italia, sono stati appesi dei biglietti. Dopo il primo in tanti hanno seguito l'esempio, iniziando ad addobare in questo modo originale l'albero.

C'è un po' di tutto. Dai disegni dei bambini alle frasi delle canzoni, oppure desideri per i regali natalizi. Non manca qualche biglietto dallo spirito a metà tra il goliardico e il polemico, sempre però nei toni che si addicono a questo periodo dell'anno, come quello in cui si chiede di "far arrivare il re Magio che manca al presepe del Comune".

In tanti si fermano a leggere i biglietti. E in questi giorni certamente ne arriveranno altri, per colorare ancora di più gli alberi di Natale e immergersi nello spirito della festa, anche attraverso questi semplici messaggi.