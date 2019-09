Beppe Grillo torna a Vasto. Dopo il bagno di folla nel comizio dell'11 maggio 2011, nella volata finale della campagna elettorale per le elezioni comunali, il capo politico del Movimento 5 Stelle farà tappa di nuovo in piazza Rossetti nel suo tour per i gazebo in cui si raccolgono le firme per presentare le liste dei candidati alle elezioni politiche del 2013.

In città le firme si raccoglieranno dal 20 al 23 dicembre. Questi gli orari: 20-22 dicembre dalle 18 alle 21; 23 dicembre dalle 9 alle 21.

Le tappe di Vasto e Pescara sono confermate da una nota ufficiale pubblicata sul sito internet www.movimento5stelleabruzzo.it:

"Domenica 23 dicembre transiterà per l’Abruzzo il tour di Beppe Grillo a sostegno della raccolta firme per la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche.

I candidati del Movimento, in tutta Italia, sono stati selezionati dagli attivisti, sulla base delle loro caratteristiche, dei loro curricola e dei video di presentazione che i singoli candidati hanno postato sui social network, mediante una votazione sperimentale on line avvenuta nei giorni scorsi.

Il tour di Beppe Grillo è stato reso necessario a causa del notevole sforzo richiesto per la raccolta in tempi rapidissimi di un gran numero di firme, pena l'esclusione del Movimento dalla competizione elettorale. Sarebbe infatti davvero grave, sostengono gli attivisti, che un movimento politico che rappresenta, stando ai sondaggi, il 20% del corpo elettorale, si trovi preclusa la possibilità di partecipare alle elezioni a causa dei tempi rirtrettissimi conseguenti all'anticipo di due mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura.

Le tappe abruzzesi del tour saranno Vasto alle 12,30 e Pescara alle 15.

Beppe Grillo parlerà ai cittadini abruzzesi spiegando i punti principali del programma e gli obbiettivi che il Movimento si prefigge con la partecipazione alla prossima competizione elettorale.

Durante gli eventi e nelle ore successive sarà possibile per i cittadini firmare ai gazebo per la presentazione delle liste del M5S alla Camera e al Senato".

L'11 maggio 2011, dopo aver parcheggiato il suo camper in piazza Rossetti, Grillo aveva tenuto il comizio nella contigua piazza Diomede, dove si era registrato un pienone mai visto nell'ultima campagna elettorale.

Parlamento, i candidati del Vastese - Gianluca Castaldi, Marco Gallo, Serena Smerilli e Denis Cortellini. Sono loro i quattro candidati vastesi scelti dal Movimento 5 Stelle per le elezioni di Camera e Senato. Per Montecitorio saranno in corsa anche i sansalvesi Marco Sabatini e Silverio Marzocchetti.

Sono stati gli iscritti al movimento di cui è capo politico Beppe Grillo a decidere, tramite internet, chi dovrà presentarsi ai nastri di partenza delle elezioni politiche 2013.

Gianluca Castaldi, in posizione numero 2 nella lista per il Senato, potrebbe avere ottime possibilità di essere eletto se il Movimento continuerà nella sua crescita esponenziale.

I vastesi erano cinque: nella circoscrizione Abruzzo alle parlamentarie, le primarie online per decidere le liste elettorali, si è presentato anche Pietro Sputore, 54 anni, imprenditore.

In Abruzzo 27 attivisti di 5 Stelle si sono candidati nelle parlamentarie. Serena Smerilli (26 anni, studentessa, 69 voti) è la quinta più votata in assoluto. Nella lista elettorale per la Camera dei deputati ci sarà anche Marco Gallo (26 anni, disoccupato, 60 voti), già aspirante alla carica di sindaco di Vasto nel 2011, quando raccolse oltre il 6% delle preferenze. L'11 maggio fu Beppe Grillo a riempire piazza Diomede.

Affronteranno la campagna elettorale per la Camera anche i sansalvesi Marco Sabatini (33 anni, libero professionista, 50 voti) e Silverio Marzocchetti (28 anni, imprenditore, 47 voti).

Due vastesi nella lista per il Senato: Gianluca Castaldi (42 anni, imprenditore, 65 voti), e Denis Cortellini (42 anni, impiegato, 56 voti).