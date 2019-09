A San Salvo in via Liquirizia 54, presso la Cooperativa Nuova Solidarietà, ente accreditato AICA, sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di informatica Ecdl. Il corso di 74 ore che ti prepara agli esami per conseguire la Patente Europea del Computer. Nei nostri corsi hai a disposizione un personal computer collegato in rete e la possibilità di esercitarsi oltre gli orari di lezione. La frequenza del corso non è necessariamente finalizzata a sostenere gli esami.



Sai già usare il computer? Per ottenere una certificazione utile per il futuro basta sostenere i 7 esami ed ottenere la Patente Europea del Computer che, attesta di possedere le abilità necessarie per poter lavorare in modo appropriato con il personal computer, da punteggio nelle graduatorie ATA, da crediti formativi ed è un titolo fondamentale per concorsi vari. Prossime sessioni d’esame 18 gennaio 2013, 15 febbraio 2013.



Per iscrizioni e informazioni: telefono 0873 342374,

e-mail solidarietanuova@libero.it,

www.facebook.com/nuova.solidarieta