Hanno partecipato in tanti all’incontro di presentazione della neonata associazione culturale “Università delle tre età San Salvo”, svoltasi sabato 15 dicembre scorso presso la casa della Cultura Porta della Terra di San Salvo. “Il confronto culturale intergenerazionale a San Salvo è iniziato bene – afferma il presidente Vania Perrucci – abbiamo assistito ad interventi importanti e di alto livello culturale".



L'obiettivo è quello di coinvolgere il territorio e per questo, presso il Centro Culturale, è stata allestita la “segreteria organizzativa”, aperta tutti i giorni fino a Natale dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00. Sarà possibile dare un servizio a tutti coloro che vogliono maggiori informazioni sui corsi e sui laboratori, ma soprattutto per chiedere a tutti i docenti ed esperti del territorio, che intendono insegnare a titolo gratuito presso l'associazione, di manifestare in questi giorni la propria disponibilità, che scade il 21/12/12.



Confermato l’impegno ad aprire le iscrizioni ai primi di gennaio prossimo e ad iniziare i corsi e i laboratori a fine gennaio 2013.



Un ringraziamento particolare dal presidente a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, che è così composto: Artese Graziano e Bernava Matteo (vice presidenti), D’Allievo Vittoriano e Talucci Lisa (direttori dei corsi), Marinelli Lalli Carmelinda (segretaria), Gabriele Annunziata (tesoriera), D’Alessandro Marcella e Di Nardo Maria (responsabili visite culturali), Evangelista Vito (presidente collegio revisori dei conti) e Onofrillo Gilberto (presidente collegio probiviri).



I componenti del Consiglio Direttivo rimarranno in carica per un anno con il compito di avviare la vita associativa. Successivamente, tra tutti coloro che si assoceranno, saranno indette le elezioni per il rinnovo.

Nel video Le dichiarazioni di:

Vania Perrucci, Presidente Università delle Tre Età di San Salvo

Tiziana Magnacca, Sindaco di San Salvo

Eugenio Spadano, Presidente Consiglio Comunale di San Salvo