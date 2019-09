L'Incoronata Vasto torna protagonista del campionato dopo gli ultimi colpi di mercato. Questa volta a farne le spese è il Torrebruna che non può nulla contro la qualità e il cinismo della squadra vastese allenata da mister Budano che si è imposta prepotentemente con uno 0-3 senza storia.



Partono fortissimo i vastesi che mettono a dura prova la difesa avversaria, buoni fraseggi e al 20' il capitano Luongo svetta e con un gran colpo di testa trafigge il portiere di casa. Si riparte pronti via e dopo solo cinque minuti un'azione perfetta e ricca di fantasia tutta di prima mette in condizioni Bevilacqua di firmare il 2 a 0, un'azione da manuale del calcio. Si va nello spogliatoio con il doppio vantaggio dei biancorossi.



Nella ripresa l'Incoronata controlla rischiando poco, mister Budano decide di giocarsi la carta Priolo che entra carico e con la voglia di timbrare il cartellino marcatori gia all'esordio e così sarà su un contropiede micidiale al 90' che non lascia scampo al Torrebruna, con palla piazzata alle spalle del portiere e 3 a 0 finale. Da segnalare anche l'esordio del nuovo arrivo Della Penna. Con questa giornata di campionato termina il girone di andata alla ripresa ci sarà da affrontare il G.S. Montalfano.



La dirigenza e il gruppo A.S.D.Incoronata Calcio Vasto colgono l'occasione per porgere i piu sentiti auguri di natale e felice anno nuovo a chi collabora con la società, giornalisti, siti di informazione sportiva e tutto il mondo del calcio dilettantistico.



Torrebruna-Incoronata Calcio Vasto 0-3 (0-2)



Reti: 20' Luongo, 25' Bevilacqua, 90' Priolo



Incoronata Calcio Vasto: Padoan, Farina, Memmo, Butacu, Verrone, Antenucci, Bevilacqua, Luongo, Cinquina, Teti, Trentino. A disposizione Della Penna, D'Adamo, Campitelli, Augelli, D'Ambrosio, Priolo. Allenatore Roberto Budano.